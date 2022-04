Serie D, vincono le prime due

Continua serrata la lotta tra Novara e Sanremese per il posto tra i professionisti per la stagione 2022/2023, gli azzurri tornano a vincere superando tre a zero tra le mura amiche la Caronnese nonostante l’assenza di Vuthaj, più complicato il successo dei liguri sul campo del Borgosesia che protesta per un arbitraggio quanto meno discutibile.

Interessante anche la lotta salvezza, l’Rg Ticino conquista un punto prezioso sul campo dell’Asti ma vede avvicinarsi il Fossano che supera due a uno il Saluzzo, con più di un piede in Eccellenza la Lavagnese che perde tra le mura amiche contro un redivivo Pontdonnaz, male anche l’Imperia che soccombe nel derby contro un Sestri Levante che a quota 42 è quasi tranquillo.

Polemiche anche a Gozzano dove i novaresi cedono uno a zero contro il Casale, rinviato per casi covid Derthona-Ligorna, un punto a testa per Chieri e Vado, a Corsini risponde Quarta.

Nell’ultimo incontro di giornata il Varese non va oltre l’uno a uno contro il Bra, solo tre punti nelle ultime cinque per i biancorossi che pur non essendo più in corsa per il primo posto vestiranno un ruolo importante perché domenica prossima affronteranno la Sanremese.

Risultati e Classifica di giornata