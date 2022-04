Reggina-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Granillo"

Per la 14a giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B, questa sera al "Granillo" di Reggio Calabria, fischio di inizio alle ore 19, si affronteranno Reggina e Benevento. Il match sarà diretto dal signor Colombo della sezione di Como.

QUI REGGINA - Gli amaranto vorrebbero proseguire la striscia positiva casalinga che li ha visti vincere in cinque delle ultime sei gare interne. Stellone dovrebbe confermare quasi tutto lo schieramento che è tornato con un pareggio dalla trasferta sul campo della Cremonese con, al massimo, qualche eccezione. In attacco Galabinov e Menez potrebbero rilevare Rivas e Folorunsho: almeno uno dei due attaccanti in campo nella trasferta di Cremona si accomoderà in panchina dal 1'. In campo, invece, dovrebbero esserci i tre ex della partita: Di Chiara in difesa e Crisetig ed Hetemaj sulla linea di centrocampo.

QUI BENEVENTO - Anche mister Caserta, allergico al turnover, dovrebbe confermare quasi in blocco l'undici che ha battuto nettamente il Pisa. In difesa potrebbe riposare Elia con Letizia che tornerebbe a destra e Masciangelo schierato sull'out mancino. In mediana il dubbio riguarda Calò: con il fido alfiere del tecnico in campo, verrebbero confermati Acampora e Ionita ai suoi lati; viceversa, Acampora sarebbe impiegato nel ruolo di regista con il moldavo e Tello accanto a lui. La linea offensiva dovrebbe essere confermata in blocco vista anche l'assenza di Lapadula.

REGGINA (3-5-2): Turati; Cionek, Amione, Di Chiara; Adjapong, Folorunsho, Crisetig, Bianchi, Kupisz; Menez, Galabinov. All.: Stellone

BENEVENTO (4-3-3-): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo (Elia); Acampora, Ionita, Tello (Calò); Insigne, Improta, Forte. All.: Caserta.