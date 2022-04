I conti sempre alla fine

Il match con la Caronnese racchiudeva parecchie insidie, il secondo posto nel girone di ritorno dei lombardi non è casuale anche se al “Piola” hanno fatto veramente poco per dimostrarlo, l’assenza di Vuthaj preoccupava l’ambiente azzurro ma i gol di Gonzalez e Babacar hanno tolto la paura e ci hanno fatto godere un pomeriggio relativamente tranquillo. Non sono arrivate buone notizie da Borgosesia, archivio subito le polemiche sull’arbitraggio pro Sanremese perché in Piemonte sono già state versate troppo lacrime lo scorso fine settimana, dico solo che i due errori che ho visto sono grossolani e non troppo difficili da giudicare, una mano nettamente staccata dal corpo e un fuorigioco di due metri, si vede quando arriva la palla al giocatore ligure che è quasi fermo e non in corsa.

Il Novara mi ha convinto con riserve, non sono troppo d’accordo che basterà giocare così per aggiudicarsi il campionato, sono invece convinto che inserire in un contesto di prestazione come quella di domenica un Vuthaj riposato e carico possa essere letale per le nostre future avversarie. Ora ci aspetta il Saluzzo, dalla serie A prendiamo l’esempio di questo turno che vedeva il Milan a più tre con la possibilità di allungare, non solo i rossoneri non lo hanno fatto ma addirittura hanno perso due punti da Inter e Napoli; per noi è lo stesso discorso, andiamo in casa del fanalino di coda, della peggiore squadra del girone, non possiamo nonostante le assenze di Vuthaj e Tentoni di sottovalutare un match che se sbagliato avrebbe conseguenze gravissime, nel mentre la Sanremese affronta il Varese che si presenterà nella città del festival con un nuovo allenatore, è lecito attendersi che non sarà una passeggiata per Anastasia e compagni attesi nel giro di quattro giorni dal match contro i biancorossi e dall’infuocato derby contro l’Imperia. La speranza di ipotecare la vittoria finale prima di Pasqua è nella mia mente, inutile negarlo, tuttavia vincendo le nostre due partite saremmo sicuri di avere ancora tre punti e due partite in meno, non un dettaglio trascurabile. Quindi massima concentrazione su noi stessi, se faremo sei punti tutto quello che arriverà in più sarà di guadagnato.

Forza Novara Sempre!!!