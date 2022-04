Reggina-Benevento 0-3: giallorossi solidi, seconda vittoria di fila

Il Benevento da continuità alla bella vittoria interna contro il Pisa espugnando il campo della Reggina: al "Granillo" il finale è di 3-0 per i giallorossi allenati da Fabio Caserta.

L'allenatore del Benevento conferma l'undici che ha iniziato anche la gara con il Pisa: c'è, quindi, Forte al centro dell'attacco con Insigne ed Improta ai suoi lati; la cabina di regia è affidata a Calò con Acampora e Ionita a far da mezzali; in difesa, stante l'assenza di Glik, c'è Vogliacco a far coppia con Barba mentre i terzini sono Elia e Letizia. Roberto Stellone, tecnico della Reggina, sceglie Galabinov come partner d'attacco di Menez; in campo ci sono gli ex giallorossi Di Chiara, Crisetig; solo panchina per gli altri due ex Hetemaj e Lombardi.

La prima azione degna di nota è di marca amaranto e arriva al 6': Menez serve Adjapong sulla corsa, l'esterno reggino entra in area ospite, evita un avversario ma il tiro sul primo palo è debole e Paleari blocca a terra. La replica del Benevento arriva al 13': cross di Ionita dalla destra, Improta si trova la palla praticamente addosso in area piccola ma non riesce ad imprimere potenza alla sfera e Turati blocca a terra. Al 21' gli ospiti passano in vantaggio: sanguiPalla persa da Crisetig sull'out di destra e recuperata dai giallorossi con Ionita, da questi ad Insigne che lascia partire un tiro che non lascia scampo a Turati. Nel finale di primo tempo la Reggina si rende pericolosa: azione in contropiede, palla recuperata da Crisetig e servita a Menez che si invola verso la porta giallorossa, il francese prova la conclusione ma trova la deviazione in corner di Paleari. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Il Benevento comincia la ripresa rendendosi pericoloso all'56' con una bordata di Acampora dal limite su calcio di punizione: Turati vola a mettere in corner. Al 75' Reggina pericolosa: colpo di testa di Lombardi su cross di Bellomo dalla destra ma è ancora decisivo Paleari che mette in angolo. Un minuto dopo lancio lungo di Folorunsho per Bellomo che aggancia la palla in area e prova il destro ma Paleari è attento. Al 79', nel momento migliore dei padroni di casa, arriva il raddoppio della Strega: azione prolungata dei giallorossi, la palla arriva a Tello sul vertice sinistro dell'area, cross al centro per Forte che mette alle spalle di Turati. Il direttore di gara concede 6' di recupero durante l'ultimo dei quali Moncini, subentrato a Forte, sigla la rete del 3-0 ribadendo in rete un suo precedente tiro dal cuore dell'area respinto dal portiere reggino Turati. Al "Granillo", quindi, finisce 0-3 per il Benevento sulla Reggina.

IL TABELLINO