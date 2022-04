Benevento. Caserta: "Ottimo approccio, la prestazione mi è piaciuta"

Nel post-gara di Reggina-Benevento, mister Fabio Caserta, allenatore della compagine giallorossa uscita vittoriosa dal "Granillo" con il punteggio di 3-0, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Ci siamo confermati sia dal punto di vista del risultato che della prestazione e non era facile. Ci siamo approcciati alla partita nel modo giusto e questo mi fa felice e mi fa ben sperare per i prossimi impegni. Lo spirito mi è piaciuto e questo va al di là del risultato che può dipendere anche dal singolo episodio. La strada è quella giusta.

La squadra è cresciuta dopo la sosta, quando abbiamo potuto lavorare con tranquillità, e questo non è casuale. Se le partite sono ravvicinate c'è poco tempo per preparare la successiva, aumenta la stanchezza e diminuisce, di conseguenza, la fluidità del gioco. Ora dovremo essere bravi a recuperare energie visto che giochiamo fra pochi giorni.

Oggi abbiamo fatto gol e creato anche altre occasioni per segnare. Nella prima parte abbiamo commesso qualche errore di leggerezza e la Reggina ci ha impensierito, specie su azioni da fermo. Nel secondo tempo la partenza è stata buona, abbiamo segnato il secondo gol e creato altri pericoli. L'unico aspetto, se vogliamo, negativo è che avremmo potuto chiuderla prima. Ad esempio il tre contro uno con Tello poteva essere gestito meglio. Sono contento per tutta la squadra ed in particolar modo per Moncini perché i gol fanno sempre bene agli attaccanti. Ripartiremo dalla prestazione di stasera.

E' assodato che il 4-3-3 da maggiori garanzie. In alcuni momenti della stagione sono stato costretto a cambiare per le assenze ma con rosa al completo è questo il modulo giusto. Ovviamente il modulo può essere cambiato anche a gara in corso passando, ad esempio, a due punte. Dipende sempre dalla condizione dei miei calciatori e dagli avversari: l'importante è rispettare quelli che sono i nostri principi di gioco.

Da qui alla fine ogni partita è difficile. Ora pensiamo al Vicenza che darà filo da torcere perché si gioca la salvezza. Noi cercheremo di far valere le nostre motivazioni. Non dobbiamo pensare già al recupero col Cosenza: prima recuperiamo energie e testa al Vicenza".