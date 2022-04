Serie D: una gara a porte chiuse per Cavese, Mariglianese e Nocerina

Sanzioni pesanti per tre club campani da parte del giudice sportivo. Ecco i provvedimenti disciplinari e le motivazioni:

AMMENDA Euro 3.000,00 – 1 Gara a porte chiuse - CAVESE 1919 S.R.L. Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (26 fumogeni e 4 bombe carta) che veniva sia lanciato sul campo per destinazione rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sia utilizzato nel settore ad essi riservato provocando lesioni ad uno dei medesimi. Inoltre, al termine della gara, propri tesserati rivolgevano frasi offensive all'indirizzo degli avversari che generavano uno stato di tensione sedato solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. (R CdC)

Euro 2.500,00 – 1 Gara a porte chiuse - U.S. MARIGLIANESE Per avere propri sostenitori rivolto, nel corso dell'intervallo, reiterate espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. Inoltre, nel corso del secondo tempo, i medesimi lanciavano all'indirizzo di un A.A. reiterati sputi che lo attingevano sulla testa e sulle spalle e getti d'acqua, nonché rivolto espressioni irriguardose e gravemente offensive. Sanzione così determinata in ragione della palese violazione delle disposizioni normative e federali per il contenimento della pandemia da Covid-19 e della recidiva specifica di cui al CU 54.

Euro 2.000,00 – 1 Gara a porte chiuse - NOCERINA CALCIO 1910 Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena di acqua all'indirizzo della panchina avversaria, la quale cadeva sul terreno di gioco dopo avere sfiorato la testa dell'allenatore della società ospitata. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n.16/CS.