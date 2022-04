Brutta caduta del Rotonda nel recupero: l'Altamura passa con un poker

Capitomobolo interno del Rotonda. Nello scontro salvezza la squadra di Catalano viene battuta con un poker dall'Altamura. I murgiani chiudono la gara valevole per il recupero della ventinovesima giornata già nei primi 45' con un tris ad opera di Lorusso, Sall e Abreu. I pollinei cercano di rientrare in partita ad inizio ripresa con Saverino, ma al quinto minuto di recupero Lucchese fissa l'1-4 finale per gli altamurani.