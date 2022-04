Serie D - Girone F: fermati in cinque. Due giornate a Olivieri

Sono cinque i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo le gare della 10ª giornata di ritorno disputate domenica scorsa. Due le giornate per Alberto Olivieri dell'Alma Juventus Fano, espulso per aver colpito un avversario al petto. Una giornata anche per l'altro espulso di giornata Leonardo Santoro del Montegiorgio, espulso per doppia ammonizione. Per cumulo di ammonizioni sono stati fermati gli altri tre calciatori. Loris Tortori e Francesco Terrenzio giunti alla nona infrazione e Mattia Cardinali, quinta infrazione. Nove i diffidati.

Le decisioni:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OLIVIERI ALBERTO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

Per avere a gioco fermo colpito un calciatore avversario con un braccio all'altezza del petto

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SANTORO LEONARDO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

TORTORI LORIS(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

TERRENZIO FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

CARDINALI MATTIA(CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

MARCELLI ROBERTO CARLOS(CASTELFIDARDO)

ALFIERI VINCENZO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CASOLLA FRANCESCO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

KARKALIS FRANCESCO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

ROMEO ANTONIO(AURORA ALTO CASERTANO)

ALBANESE PELLEGRINO(FOOTBALL CLUB MATESE)

FABIANO RAFFAELE(FOOTBALL CLUB MATESE)

DOMIZI JACOPO(PINETO CALCIO)

STEFONI MATTIA(TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

SANSEVERINO ALESSANDRO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PERINI FILIPPO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CORSETTI CLAUDIO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

AMABILE EMANUELE(AURORA ALTO CASERTANO)

PASSALACQUA MARCO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

BRUNO ALESSANDRO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

DIALLO IBRAHIMA(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

VARRIALE ANTONIO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MEGARO RAFFAELE(AURORA ALTO CASERTANO)

MARCHIONNI LORENZO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

REYMOND THEO(NERETO CALCIO)

SCATOZZA SALVATORE(NERETO CALCIO)

GALLO MATTEO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SORRINI MATTEO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MASSIMO EMILIANO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MEMA QAMIL(AURORA ALTO CASERTANO)

NAPOLETANO DANIELE(FOOTBALL CLUB MATESE)

BOITO ANTONIO(NERETO CALCIO)

FALZETTA LORENZO(NERETO CALCIO)

PEDALINO SAVERIO(NERETO CALCIO)

EVANGELISTI ALESSANDRO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

LOPEZ PETRUZZI TOMAS(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CARDELLA FEDERICO(SAMBENEDETTESE SRL)

ALONZI FEDERICO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FINETTI TOMMASO(AURORA ALTO CASERTANO)

DI RENZO GIOVANNI PAOLO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PEZZOTTI MARCO(PINETO CALCIO)

BUONO DAVIDE(SAMBENEDETTESE SRL)