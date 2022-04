Rotonda, si va verso l'esonero di Catalano Pronto a tornare Napoli

Potrebbe esserci un nuovo scossone per il Rotonda. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club pollineo starebbe pensando all'esonero di Gaetano Catalano dopo la pesante sconfitta patita ieri contro l'Altamura per 1-4 al Di Sanzo e richiamare Tommaso Napoli in panchina. Con il vecchio allenatore, subentrato dopo la seconda giornata, il lupi del Pollino avevano totalizzato 29 punti sul campo in 20 gare.