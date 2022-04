Serie B. Gli squalificati dopo la 33a: 15 i calciatori appiedati

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette di plastica, una sul terreno di giuoco e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CAMPORESE Michele (Cosenza): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.

RIGIONE Michele (Cosenza): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GONDO Diomande Yann (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LARRIVEY Joaquin Oscar (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUCCA Lorenzo (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SCHNEGG David (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AWUA Theophilus (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BROSCO Riccardo (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CISTANA Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI CHIARA Gian Luca (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DICKMANN Lorenzo Maria (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

IOANNOU Nicholas (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KONE Ben Lhassine (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAVAN Nicola (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ZANIMACCHIA Luca (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CANESTRELLI Simone (Crotone)

DI GENNARO Matteo (Alessandria)

FALASCO Nicola (Ascoli)

RICCI Matteo (Frosinone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DONATI Giulio (Monza)

KABASHI Elvis (Como)

MOREO Stefano (Brescia)

TRIPALDELLI Alessandro (Spal)

VENTURI Michael (Cosenza)

TUTINO Gennaro (Parma)