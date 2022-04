L'AIA di Moliterno ripropone il corso per arbitri Saranno 8 lezioni

L'Associazione Italiana Arbitri sezione "Antonio Rubino" di Moliterno ripropone per la seconda volta in questa stagione il corso gratuito per arbitri di calcio, aperto a ragazze e ragazzi dai 15 ai 40 anni. Il corso di 8 lezioni si terrà in presenza presso la sede sezionale di Moliterno che online. Le domande, corredate dai dati anagrafici, dovranno pervenire via posta presso la sede AIA di Moliterno in Piazza De Biase, 2 85047 Moliterno oppure al fax 097564505 o tramite email moliterno@aia-figc.it. Le novità sono presenti anche sulle pagine Facebook ed Instagram della sezione arbitrale moliternese. Il tutto entro la fine del mese di aprile. Acquisita la qualifica di arbitro di calcio si avrà diritto all'attestato per il credito formativo scolastico, alla tessera FIGC per l'accesso gratuito a tutti gli stadi, al rimborso delle spese per le gare dirette e la possibilità del "doppio tesseramento" per chi volesse giocare anche a calcio.