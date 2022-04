Nuovo ŠKODA KAROQ: SUV efficiente e tecnologico

Dopo il debutto nel 2017, ŠKODA KAROQ è diventato fin da subito un modello chiave nella strategia di crescita della Casa boema, superando il traguardo delle 500.000 unità prodotte e diventando il secondo modello più richiesto dai Clienti dopo la best-seller OCTAVIA. Adesso, con Nuovo KAROQ, ŠKODA vuole continuare una storia di successo. Un design raffinato, materiali sostenibili, nuove tecnologie e motorizzazioni più efficienti sono i punti cardine sui quali si fonda la filosofia del nuovo SUV boemo.

Il nuovo KAROQ ha adesso una linea più personale. Al frontale spiccano un nuovo paraurti, una nuova calandra – esagonale e più larga – e inediti gruppi ottici che ora sfruttano la tecnologia full LED di serie e che, a seconda delle versioni, possono vantare di serie o in opzione la tecnologia Matrix LED. Il posteriore presenta uno spoiler allungato nel colore della carrozzeria che da un notevole slancio alla linea. I gruppi ottici posteriori sono stati ridisegnati così come il paraurti posteriore, verniciato anche nella zona sotto il vano di carico, che comprende il robusto diffusore in plastica nera presenta dalla forma scolpita.

All’interno, in aggiunta a nuovi dettagli decorativi e rivestimenti, l’aggiornamento di ŠKODA KAROQ offre maggiore comfort per i passeggeri. A partire dall’allestimento Style, per la prima volta è disponibile l’opzione "memory function" per il sedile del passeggero. Questa funzione memorizza le preferenze personali e le applica con il semplice tocco di un pulsante. In opzione è disponibile anche il supporto lombare regolabile elettricamente. Rimane confermata, di serie o in opzione a seconda della versione, la soluzione esclusiva dei sedili VarioFlex, che sostituiscono il divano posteriore con tre sedili singoli, traslabili, scorrevoli e removibili indipendentemente gli uni dagli altri, e che permettono di disporre di un vano di carico fino a 1.810 litri, rimuovendoli totalmente. Complessivamente il sistema Vario Flex consente di avere 45 diverse configurazioni dello spazio interno. L’attenzione del Brand alla sostenibilità è evidenziato dal nuovo pacchetto Eco (optional) che elimina tutti i rivestimenti di origine animale.

Come da tradizione del Brand e in linea con la filosofia di un SUV adatto alla guida urbana ma perfetto anche per i lunghi viaggi, ŠKODA KAROQ vanta un’ampia dotazione di serie per la sicurezza attiva e passiva.

La dotazione standard include, come detto, i fari anteriori in tecnologia full LED, il sistema di frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti Front Assistant, il sistema Lane Assistant che previene l’involontaria uscita di corsia e l’Adaptive Cruise Control per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza portando la Guida Assistita di Livello 2 a disposizione dell’esperienza di guida di tutti i Clienti di Nuovo KAROQ in Italia. Di serie anche il monitoraggio attivo della stanchezza del conducente. L’auto è dotata di serie di 7 airbag tra cui quello per le ginocchia del conducente (unica vettura del proprio segmento) oltre ai controlli elettronici di trazione e stabilizzazione. Gli attacchi Isofix per i sedili laterali posteriori fanno parte della dotazione di serie.

Per quanto riguarda infotainment e connettività ŠKODA KAROQ riceve il nuovo sistema di infotainment MIB 3 con eSIM LTE integrata. A partire dalla versione di accesso, il sistema di infotainment Bolero offre display touch da 8", radio DAB+, 2 USB Type-C con connettività Apple, assistente vocale Laura, SSD da 64 GB, Wi-Fi. Grazie alla e-Sim integrata sono disponibili i servizi ŠKODA Care Connect, la chiamata di emergenza (a vita) e il Service Proattivo (10 anni). I servizi di infotainment online e di accesso remoto al veicolo sono disponibili in combinazione con il navigatore Amundsen che è proposto di serie sulla versione Executive e in opzione per le altre. La connettività smartphone è garantita su ogni versione dalla tecnologia Smartlink Wireless con i protocolli di interfaccia Apple CarPlay e Android Auto, anche senza fili. In opzione, è disponibile il Phone Box per la ricarica induttiva degli smartphone compatibili.

L’offerta di Nuovo ŠKODA KAROQ in Italia ruota intorno alle conosciute versioni Ambition, Executive e Style, con una dotazione di serie più completa rispetto alla precedente generazione e già particolarmente curata a partire dalla versione di ingresso. Ad aggiungere un tocco di sportività ci pensa l’allestimento Sportline dotata di serie del pacchetto Black, con barre al tetto e cornici dei finestrini in nero lucido.

ŠKODA KAROQ conferma la gamma di motorizzazioni benzina TSI e Turbodiesel TDI appartenenti alla generazione EVO, ottimizzati nel rendimento per ridurre consumi ed emissioni. KAROQ benzina è disponibile con i motori 1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 150 CV con disattivazione selettiva dei cilindri ACT e 2.0 TSI 190 CV. L’offerta Turbodiesel ruota intorno al 4 cilindri 2.0 TDI, proposto nelle potenze di 115 CV e 150 CV. La trazione integrale 4x4 a controllo elettronico è proposta di serie sulla motorizzazione 2.0 TSI 190 CV ed è disponibile in opzione per tutte le versioni equipaggiate con il 2.0 TDI 150 CV, sempre in abbinamento al cambio DSG a 7 rapporti.

Nuovo ŠKODA KAROQ è proposto in Italia a partire da 27.200 euro. Sarà possibile scoprire e provare il nuovo SUV di casa ŠKODA, il 9 e 10 aprile presso la Concessionaria ŠKODA Cavuoto in Strada Statale 7 Via Appia, 40 82014 Ceppaloni (BN).