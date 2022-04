Benevento-Vicenza. Giallorossi favoriti in una gara da almeno 3 gol

Due vittorie consecutive, contro Pisa e Reggina, rilanciano il Benevento verso il sogno Serie A. I giallorossi si trovano attualmente a meno cinque dal secondo posto che vuol dire promozione diretta – con il match da recuperare contro il Cosenza – e la sfida al “Vigorito” contro un Vicenza in piena lotta salvezza è un’occasione da non sbagliare.

La pensano così anche gli esperti di Planetwin365 che vedono il segno "1" avanti a 1,61, quota leggermente più bassa rispetto a Olybet.it che propone la vittoria interna a 1,67. Offerta invece tra 3,70 e 3,74 l’ipotesi pareggio mentre oscilla tra 5,56 e 5,92 la vittoria esterna dei veneti.

Benevento reduce da cinque Over 2.5 consecutivi, opzione più probabile per i bookie di Planetwin365 anche per la gara di domenica, a 1,80 contro l’1,90 di un match con meno di tre gol. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-0 tra 6,40 e 7,12, vale 17 volta la posta per i betting analyst di Olybet.it uno spettacolare 2-2, con un successo ospite per 1-2 fissato tra 17,50 e 17,64.