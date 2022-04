Dopo 49 giorni Tommaso Napoli si riprende la panchina del Rotonda. Esonerato lo scorso 18 febbraio dopo aver perso in casa contro il Brindisi per 1-3, il tecnico palermitano é stato ufficializzato pochi minuti fa dal club pollinea sulla pagina Facebook. Napoli ripartirà dunque dalla trasferta di Casarano per condurre i pollinei verso la nuova rimonta salvezza.