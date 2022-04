Vicenza. Brocchi ne convoca 23 per il Benevento: due gli assenti

Mister Brocchi, allenatore del Vicenza, ha convocato 23 calciatori per la trasferta di domani in casa del Benevento. Nell'elenco non figurano Brosco, squalificato, e Cappelletti, infortunato. Questa la lista:

Portieri: Confente, Contini, Grandi;

Difensori: Bruscagin, De Maio, Lukaku, Maggio, Padella, Pasini;

Centrocampisti: Bikel, Boli, Cavion, Cester, Crecco, Dalmonte, Djibril, Ranocchia, Zonta;

Attaccanti: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk.