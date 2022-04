Benevento. Caserta: "La qualità dell'organico sarà un'arma in più"

Conferenza stampa pre-gara per mister Caserta: il Benevento, infatti, sarà impegnato domani nella gara casalinga contro il Vicenza di mister Brocchi. Queste le parole del tecnico giallorosso dalla sala stampa del "Vigorito":

"Foulon sta bene e si è allenato con la squadra, potrebbe giocare anche dal 1'. La diffida di Barba non è un problema: non guardo i diffidati ma la condizione fisica. Farias sta meglio rispetto a qualche giorno fa, si allena bene ed ha anche alzato i ritmi durante gli allenamenti. Viviani è subentrato a Reggio e deve ritrovare il ritmo partita, farebbe fatica a giocare dall'inizio ma dandogli minutaggio potrebbe essere presto pronto per una maglia da titolare.

Non guardo le altre squadre ma mi concentro solo su di noi perché possiamo incidere solo sui nostri risultati. Domani ci aspetta una partita difficile e non possiamo abbassare la guardia.

Abbiamo ottimi calciatori e faccio delle scelte in base a quello che vedo in settimana. Se Petriccione ha giocato poco è perché chi gioca nel suo ruolo sta facendo benissimo: quando è stato chiamato in causa ha dato risposte positive.

Il Vicenza cercherà di portare a casa punti per mantenere la categoria. La classifica, nella singola partita, non fa testo: dobbiamo fare sempre attenzione ed essere bravi a saper soffrire sfruttando bene le occasioni che riusciremo a creare.

Non faccio calcoli, non li ho fatti all'inizio e non li faccio ora. La classifica la guarderò alla fine perché devo pensare partita per partita.

Mi aspetto molto non dal singolo calciatore ma dal gruppo: sappiamo i nostri pregi ed i nostri difetti esaltando i primi e colmando i secondi.

Tello sta facendo un ottimo campionato e sa che non deve, anzitutto, perdere la testa: deve mantenere la concentrazione e non deve abbassare la guardia. Si fa trovare pronto sia quando gioca dall'inizio che da subentrato ma sono convinto che possa fare ancora di più.

La qualità dell'organico è importante per il Benevento così come per le altre squadre in lotta per la promozione: so che quando scelgo 11 calciatori ho ancora a disposizione in panchina elementi che in altre squadre sarebbero titolari".