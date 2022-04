Picerno, i convocati di Colucci per la gara contro la Fidelis Andria

Di seguito, la lista dei convocati dal tecnico del Picerno Leonardo Colucci per il match di domani al “Curcio” contro la Fidelis Andria, alle ore 14.30, nel match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie C, girone C.

PORTIERI: Albertazzi, Viscovo, Summa

DIFENSORI: Allegretto, Alcides Dias, De Franco, Setola, Garcia Rodriguez

CENTROCAMPISTI: Pitarresi, De Ciancio, Viviani, Di Dio, De Cristofaro, Dettori

ATTACCANTI: Carrà, Reginaldo, Parigi, Senesi, Gerardi

