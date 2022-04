La Cavese espugna il Bisceglia: Allegretti piega l'Aversa

Cavese corsara allo stadio Bisceglia: battuto il Real Aversa con il minimo scarto.

Partita difficile per la squadra di Troise che ha faticato soprattutto in fase offensiva. Molto dinamici i locali, aquilotti spenti nel primo tempo: la prima frazione di gioco vola via senza neanche un'occasione da rete. Equilibrio sostanziale che si ripete nel secondo tempo nonostante diversi accorgimenti tattici degli ospiti.

Di fatto la gara viene sbloccata da un episodio improvviso quando tutto lasciava presagire un pareggio a reti bianche: al minuto 81 Maffei crossa dal fondo, velo di Banegas e tiro mancino di Allegretti che infila il portiere. Un po' di nervosismo nel finale: a farne le spese è Schiavi, espulso.

Una Cavese non bella ma molto pratica riesce a conquistare la vittoria; può rammaricarsi l'Aversa che ha creato poco ma concesso pochissimo e non raccoglie nulla dopo una buona prestazione.

