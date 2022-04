Benevento-Vicenza 1-0: la decide Viviani, giallorossi cinici

Un Benevento non bello come quello visto come il Pisa ma concreto al punto giusto supera il Vicenza di misura grazie ad una rete di Viviani e si porta a quota 60 punti in classifica con la gara di Cosenza da recuperare in settimana.

Caserta conferma l'undici sceso in campo contro il Pisa: squadra schierata con il 4-3-3 con Forte al centro dell'attacco e Calò in cabina di regia. Nel Vicenza, Brocchi schiera Diaw come unica punta con Meggiorini, Ranocchia e Cavion alle sue spalle; nei biancorossi in campo gli ex Padella e Maggio.

Il Vicenza passa in vantaggio dopo 6' di gioco con un rasoterra di Diaw servito da Ranocchia in profondità. Il direttore di gara, dopo consulto con il VAR, annulla la rete per fuorigioco dello stesso Diaw. All'11 c'è la replica del Benevento: colpo di testa di Ionita sugli sviluppi di un corner, Grandi mette palla in angolo. Poco dopo la mezzora i giallorossi sfiorano il vantaggio con Acampora che, però, timbra il palo della porta vicentina. Nel finale della prima frazione arriva l'episodio che condizionerà la ripresa per gli ospiti: Meggiori si fa ammonire due volte in pochi istanti per proteste nei confronti del direttore di gara; il secondo giallo arriva dopo il fischio finale, con le squadre dirette negli spogliatoi.

Nella ripresa, complice anche l'inferiorità numerica del Vicenza, il Benevento guadagna metri e passa in vantaggio al 61': strepitosa azione di Acampora sulla sinistra, l'ex Spezia entra in area e serve Viviani che la piazza, complice una deviazione di De Maio, nell'angolino alla sinistra di Grandi. La partita non riserva grosse emozioni, i giallorossi controllano senza grossi problemi e all'87' vanno vicini al raddoppio: Moncini calcia sull'esterno della rete complice una deviazione di De Maio a Grandi battuto. Nell'ultimo dei 5' di recupero concessi dal signor Maggioni, arbitro del match, i giallorossi sfiorano di nuovo il secondo gol con una azione personale di Acampora il cui rasoterra di sinistro, destinato all'angolino alla sinistra di Grandi, viene deviato in angolo dal portiere ospite. Al triplice fischio, dunque, il Benevento batte il Vicenza per 1-0.

IL TABELLINO