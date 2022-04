Sassuolo-Atalanta 2-1, Traorè affonda la Dea

Il Sassuolo si dimostra sempre di più ammazzagrandi, questa volta a farne le spese è l'Atalanta di Gasperini, ormai con la testa rivolta più all'Europa League che al campionato. Dionisi recupera Maxime Lopez e Berardi, entrambi in campo dal primo minuto, mentre nei bergamaschi mancano Freuler, De Roon e Djimsiti.

Parte meglio l'Atalanta che sfiora subito il vantaggio con un'iniziativa di Zapata che fa da sponda per Pasalic in quale però viene stoppato dalla traversa. A metà tempo si sveglia il Sassuolo che trova il gol con Berardi, ma il guardalinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco. E' però solo il preludio al gol dei neroverdi, al minuto 24 Berardi recupera un palla e serve Kyriakopoulos che si invola sulla sinistra e mette un assist per l’incursione centrale di Traore. Sesto gol in campionato per giocatore della Costa d'Avorio. Alla mezz'ora il Sassuolo sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Chiriches respinto da Sportiello.

Nella ripresa il Sassuolo alza il ritmo e affonda la Dea, ancora con un super Traorè. Il ragazzo classe 2000 prima costringe Sportiello ad un miracolo, poi trova il gol con un grande tiro sul primo palo. I Bergamaschi con quasi tutto il secondo tempo a disposizione faticano a rialzare la testa, almeno fino al minuto 93' quando Muriel approfitta di un errore di Ruan e accorcia le distanze, ma è ormai troppo tardi. Finisce con la meritata vittoria del Sassuolo che si prende i tre punti e rialza la testa dopo la sconfitta contro la Lazio.