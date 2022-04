Potenza-Juve Stabia, al via la prevendita a partire dalle 17 di oggi

Dalle ore 17 dell'odierno pomeriggio inizierà la prevendita dei biglietti per la 37a Giornata di Campionato di Serie C Girone C tra Potenza e Juve Stabia in programma sabato allo stadio “A. Viviani” (fischio di inizio ore 17.30). I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE nei punti vendita CiaoTickets e online sul sito www.ciaotickets.com. Non sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede societaria.

PUNTI VENDITA

SPORTISSIMO – Viale Dante 5, POTENZA

– Viale Dante 5, POTENZA TABACCHERIA DI PALLANTE ANTONIO – Via Pretoria 318, POTENZA

– Via Pretoria 318, POTENZA TABACCHI DESIATI CIRO – Via Unità d’Italia 13, POTENZA

– Via Unità d’Italia 13, POTENZA QUI POSTE – Viale Firenze 50, POTENZA

– Viale Firenze 50, POTENZA BAR ROYAL – Via Mazzini, POTENZA

– Via Mazzini, POTENZA ANDEMAR SOUVENIRE – Contrada Passariello 3, SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

COSTO BIGLIETTI PER SETTORI

Curva € 12,00

€ 12,00 Distinti € 15,00

€ 15,00 Tribuna Laterale € 25,00

€ 25,00 Tribuna Centrale € 35,00

€ 35,00 Ospiti € 12,00 (In vendita dalle 14.00 del 13/04 e fino alle ore 19.00 del 15/04)

Va aggiunto costo prevendita di € 1.50. I prezzi possono variare gara per gara. I bambini da 0 a 10 anni entreranno gratis (senza posto a sedere).