Cosenza. Ricorso accolto: Rigione e Camporese in campo col Benevento

Il Cosenza, nel match in programma al "San Vito-Marulla" giovedì sera alle ore 20 contro il Benevento valido per il recupero della nona giornata di ritorno, potrà contare anche sull'apporto in campo di Michele Rigione che Michele Camporese. I due calciatori erano stati entrambe espulsi nel match contro la Spal e appiedati per due turni dal giudice sportivo.

La Corte Sportiva d'Appello ha rideterminato le squalifiche riducendole ad una sola giornata, scontata da entrambe nella partita di domenica 10 contro il Monza, con una ammenda di 10mila euro per entrambe.