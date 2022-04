Benevento. Con il Cosenza Insigne è out, si monitora Letizia

Il Benevento sarà impegnato giovedì sera sul campo del Cosenza nel recupero del match che doveva disputarsi nella nona giornata di ritorno. I giallorossi proseguono al preparazione agli ordini di mister Caserta e si delineano già alcune scelte che il tecnico sarà, gioco forza, costretto a fare.

Non sarà della sfida Insigne, uscito anzitempo anche dal match contro il Vicenza: come già dichiarato da mister Caserta nella conferenza post-partita, l'esterno napoletano soffriva già di un fastidio muscolare ma aveva stretto i denti per essere in campo contro i biancorossi salvo dover alzare bandiera bianca alla mezzora. I tempi di recupero dovrebbero essere di sette giorni quindi salterà sicuramente la trasferta in Calabria e resterà da valutare la sua presenza nell'altra trasferta, quella del giorno di Pasquetta, sul campo del Pordenone.

Discorso diverso, invece, per Letizia: il capitano giallorosso è alle prese con una contrattura e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Non è escluso il suo impiego contro il Cosenza giovedì sera.