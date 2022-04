Pordenone-Benevento. Dalle ore 16 di oggi al via la prevendita

Per il match in programma il giorno 18 aprile 2022 ore 15.00 allo "Stadio G.Teghil" di Lignano Sabbiadoro, il Pordenone Calcio ha reso noto che per quanto riguarda il "Settore Ospiti" la prevendita (in tutte le rivendite Ticketone e su sport.ticketone.it) sarà attiva dalle ore 16:00 di martedì 12 aprile e si concluderà domenica 17 aprile alle ore 19:00.

Di seguito i prezzi per il "Settore Ospiti":

Intero - 16€,

Under16 - 8€.

NB: ai prezzi indicati vanno aggiunti i costi del servizio prevendita.