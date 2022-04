Serie B. Gli squalificati dopo la 34a: out in 17 per un solo turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 12 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MEGGIORINI Riccardo (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

PARIGINI Vittorio (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SOLINI Matteo (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STRIZZOLO Luca (Cremonese): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BLIN Alexis (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI GENNARO Matteo (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DI SERIO Giuseppe (Pordenone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

GIANNOTTI Pasquale (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MENEZ Jeremy (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORA Luca (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SAMPIRISI Mario (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TORRASI Emanuele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BUCHEL Marcel (Ascoli)

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina)

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Crotone)

HETEMAJ Perparim (Reggina)

MATTIOLI Alessandro (Cittadella)

LARANGEIRA Danilo (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CIURRIA Patrick (Monza)

DI PARDO Alessandro (Cosenza)

DONNARUMMA Daniele (Cittadella)

FLORENZI Aldo (Cosenza)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

MARTELLA Bruno (Ternana)

TORREGROSSA Ernesto (Pisa)

ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Monza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

COLPANI Andrea (Monza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).