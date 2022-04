Serie B. Vicenza: esonerato Brocchi, il nuovo tecnico è già al lavoro

La sconfitta sul campo del Benevento nella 34a giornata di campionato è costata cara a mister Brocchi, tecnico del L.R. Vicenza, che è stato sollevato dall'incarico, insieme al suo staff, dal club biancorosso.

Al suo posto è stato ingaggiato, con contratto fino al 30 giugno 2022 e opzione per il rinnovo, mister Francesco Baldini.

Baldini, classe ’74, nella carriera da calciatore ha vestito le maglie di Juventus, Lucchese, Napoli, Perugia, Genoa, Reggina.

Ha iniziato la carriera come allenatore, nel 2011, nel settore giovanile del Bologna, guidando gli Allievi Nazionali e poi la Primavera. Successivamente ha allenato le Prime Squadre di Sestri Levante, Lucchese e Imolese per poi guidare, nella stagione 2017/2018, gli Under 17 della Roma che ha portato alla vittoria del Campionato e della Supercoppa di categoria.La stagione successiva, invece, è approdato alla guida della formazione Primavera della Juventus, mentre nella stagione 2019/2020 è stato nominato allenatore del Trapani in Serie B.E’ stato alla guida del Catania, in Serie C, da marzo 2021, esperienza conclusasi pochi giorni fa, a causa dell’esclusione dal campionato del club etneo e il conseguente svincolo di tutti i tesserati.

Baldini sarà supportato dall’Allenatore in Seconda Luciano Mularoni, dal Collaboratore Tecnico Davide Bertaccini e dal Preparatore Atletico Diego Gemignani.

Queste le parole del nuovo allenatore vicentino al momento della presentazione: "Vorrei ringraziare la società per la stima che mi è stata dimostrata, però faccio un passo indietro e ritorno un attimo a quella che è stata la mia stagione, perché Catania mi ha dato tanto, perché voglio ringraziare i ragazzi, voglio ringraziare chi ha composto la società e ha portato avanti una stagione complicatissima e quindi dopo i ringraziamenti alla società che mi ha portato a Vicenza, il mio pensiero va subito a quelli che hanno lottato con me in una situazione complicatissima, naturalmente il merito se io sono qua è anche dei ragazzi che mi hanno dato tutto quello che avevano.

E’ nato tutto in una giornata, sono arrivato ieri sera, però c’è grande soddisfazione per essere arrivato in una piazza prestigiosa come Vicenza, porto con me nel mio staff il mio allenatore in seconda Mularoni, il mio collaboratore Bertaccini e il prof Gemignani e questi sono quelli che andranno integrare persone di fiducia e molto conosciute anche da me, che lavorano già in società.

So di avere sei giorni per preparare la partita e per conoscere i ragazzi, ho voglia di dare quello che ho dentro, ho voglia di giocare, di allenare, vivrei sul campo 24 ore su 24. La mia passione e la mia determinazione, sono quelle che cercherò di portare all’interno della squadra. Se pensassi in pochi giorni di stravolgere tutto, sarei un pazzo. Darò pochi concetti e molto chiari. Sono un amante della riconquista immediata della palla e del pressing, voglio la squadra aggressiva ed è quello che proverò a dare nel poco tempo a disposizione.

Modulo? Preferisco di parlare di occupazione degli spazi e dipenderà dai giocatori che staranno bene e dalle contromosse per l’avversario. Voglio che si vada forte e che si occupi bene lo spazio, o con 3 attaccanti due larghi e una punta o con il trequartista e due attaccanti. Prima però ci deve essere la voglia di fare partita, non mi piace che me la facciano gli altri sotto al naso e quindi farò questa richiesta ai ragazzi. In una settimana però non si può cambiare il mondo.

L’impegno sarà massimo da parte mia e dello staff, non guardo la carta d’identità e le presenze della rosa, guardo solo la settimana. Voglio che andiamo forte, non solo fisicamente, ma anche mentalmente e nella concentrazione, nella voglia di vincere le partite. Non ho mai conosciuto professionisti che hanno voglia di perdere, parlerò con i ragazzi, ma alla fine fanno tutti un lavoro che amano, non devo stimolarli ma tirare fuori da loro il massimo”.