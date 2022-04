Benevento. A Cosenza con 4 assenti, turnover obbligato per Caserta

Saranno almeno 4 gli assenti del Benevento nella gara di domani sera sul campo del Cosenza: agli infortunati Glik e Lapadula, si è aggiunto in infermeria anche Insigne mentre Calò è stato fermato dal giudice sportivo. A questi potrebbe aggiungersi anche capitan Letizia che non è ancora al meglio della condizione.

Per ovviare a queste assenze, sicure o probabili, mister Caserta, da sempre "allergico" al turnover, sarà obbligato a ruotare i suoi uomini. In difesa verrà riproposta la coppia formata da Barba e Vogliacco anche se il primo è sempre gravato da diffida e al prossimo giallo scatterebbe la squalifica. In cabina di regia, al posto del fedelissimo Calò, si dovrebbe rivedere Viviani dal 1' dopo la mezzora abbondante giocata contro il Vicenza. Al posto di Insigne, sulla fascia destra dell'attacco giallorosso, è ballottaggio tra Tello Farias: con il colombiano in campo Improta verrebbe confermato a sinistra mentre se a scendere sul terreno di gioco dal 1' fosse il brasiliano allora Improta verrebbe "dirottato" sull'out di destra e all'ex Spezia spetterebbe quello mancino. Al centro del tridente ci sarà, come sempre, "Lo Squalo" Forte.