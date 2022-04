Pnrr, avviso pubblico ai comuni italiani per impianti sportivi

In relazione all’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai Comuni italiani per la selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, si rappresenta che la F.I.G.C. ha chiarito che la stessa potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento a livello nazionale.

Fermo restando quanto previsto anche nelle Linee guida per la presentazione delle candidature e nella FAQ n. 4 , che si invitano a consultare al link https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/, i Comuni interessati potranno inviare alla F.I.G.C. la richiesta per l’attestazione di interesse prevista dal PNRR – Avviso Pubblico, Cluster 3 – al seguente indirizzo: cluster3figc@pec.figc.it Per consultare l’Avviso Pubblico, gli allegati e le FAQ si invita a consultare il link https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/ .