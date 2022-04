Benevento. Caserta ne convoca 24 per Cosenza: presente anche Insigne

Sono 24 i calciatori convocati da mister Caserta per la trasferta del Benevento sul campo del Cosenza in programma domani. Nell'elenco figura anche Roberto Insigne, uscito anzitempo dalla sfida con il Vicenza per un problema muscolare: l'esterno napoletano è regolarmente aggregato al gruppo. Sono quindi tre gli assenti: Glik, Lapadula e lo squalificato Calò. Questo l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolò, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andres, 14 Vogliacco Alessandro, 24 Viviani Mattia.