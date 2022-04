Cosenza-Benevento: per i bookmaker giallorossi nettamente favoriti

Il Benevento può giocarsi un jolly sul cammino verso la Serie A. Domani sera, i giallorossi recuperano al "San Vito-Gigi Marulla" la gara contro il Cosenza, rinviata lo scorso 6 marzo. Una vittoria (sarebbe la quarta consecutiva) porterebbe la squadra di Fabio Caserta a pari punti con Monza e Cremonese e a -2 dal primo posto occupato dal Lecce, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare.

Il Benevento, sul campo di un Cosenza alla ricerca disperata di punti per evitare la retrocessione diretta, parte favoritissimo sulla lavagna di Olybet.it: il «2» vale 1,80, con il pareggio quotato a 3,54 e la vittoria della squadra di Bisoli a 4,80.

Contro Reggina e Vicenza, la porta di Paleari è rimasta blindata e il Cosenza ha il secondo peggior attacco, dopo il Pordenone: il No Goal a 1,97, però, vale più del Goal a 1,80. C’è scarto anche tra Under e Over: il risultato con almeno tre gol segnati è a 1,92, contro l’Under 2.5 offerto a 1,82.