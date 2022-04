Cosenza-Benevento: probabili formazioni in campo al "San Vito-Marulla"

Il fischio di inizio è programmato per le ore 20 al "San Vito-Marulla": Cosenza e Benevento sono pronte a sfidarsi nella gara valida per il recupero della nona giornata del girone di ritorno rinviata a causa di un focolaio covid nel gruppo giallorosso.

QUI COSENZA - Il giudice sportivo ha restituito a mister Bisoli Rigione e Camporese, cioè due terzi della difesa titolare dei calabresi. Insieme a loro due ci sarà il finlandese Vaisanen a completare il pacchetto davanti al portiere Matosevic. Diversi i dubbi in mediana per il tecnico dei rossoblù: l'unico certo del posto è Florenzi; al suo fianco, viste le recenti prestazioni non brillanti di Palmiero e Carraro, potrebbe toccare a Kongolo una maglia da titolare. Sugli esterni dovrebbero agire Gerbo e Liotti, con Situm ad insidiare la titolarità di uno dei due, mentre il trequartista dovrebbe essere l'ex bresciano Ndoj. In attacco, accanto a Caso, torna "El Bati" Larrivey.

QUI BENEVENTO - Quattro gli assenti per mister Caserta: Glik, Calò, Lapadula ed Insigne, convocato ma comunque non disponibile per la partita. In difesa, davanti a Paleari, la coppia di centrali sarà formata da Barba e Vogliacco con Letizia, che sarà regolarmente a disposizione, ed Elia sulle corsie esterne. Diverse le soluzioni per la mediana: si potrebbe rivedere Viviani dal 1' in regia, ruolo che potrebbe essere ricoperto anche da Acampora con l'inserimento di Tello come mezzala. In attacco, stante la titolarità di Forte, sulle fasce ci saranno Improta, dirottato a destra, ed il brasiliano Farias sulla corsia mancina.

COSENZA (3-4-1-2): Matosevic; Vaisanen, Camporese, Rigione; Gerbo, Kongolo (Palmiero o Carraro), Florenzi, Liotti (Situm); Ndoj; Caso, Larrivey. A disposizione: Vigorito, Hristov, Venturi, Di Pardo, Palmiero, Carraro, Vallocchia, Situm, Sy, Laura, Pandolfi, Zilli. All.: Bisoli.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Letizia (Foulon); Ionita, Viviani (Tello), Acampora; Improta, Forte, Farias. A disposizione: Manfredini, Muraca, Gyamfi, Foulon, Masciangelo, Pastina, Petriccione, Tello, Talia, Moncini, Sau, Brignola. All.: Caserta.