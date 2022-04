Serie C, Daspo di un anno per due tifosi di Foggia e Potenza

Emessi dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a seguito di proposta della D.I.G.O.S., ed un ammonimento per maltrattamenti familiari. Destinatari dei provvedimenti di Daspo due tifosi, rispettivamente della squadra del Foggia e della squadra del Potenza, che in due diverse occasioni hanno creato, con il loro comportamento, pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’attività di indagine compiuta dal personale della Polizia di Stato in servizio presso la D.I.G.O.S di Potenza ha permesso di identificare i sopraindicati tifosi che in occasione di due distinti incontri di calcio, rispettivamente “AZ Picerno-Foggia” del 30 ottobre 2021 e “Potenza-Vibonese” del 12.02.2022, hanno acceso e lanciato un fumogeno all’interno del settore dello stadio in cui erano sistemati, creando pericolo per l’incolumità degli altri spettatori presenti. Nei loro confronti è stato emesso il D.A.Spo per la durata di un anno.