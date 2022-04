Novara-Pontdonnaz 3-0, Pasqua in vetta per gli azzurri

Con un rigore per tempo più un gol in pieno recupero di Vaccari il Novara supera tre a zero il Pontdonnaz e mantiene la vetta del girone A di serie D con tre punti di vantaggio sulla Sanremese, una vittoria maturata con una prestazione appena sufficiente degli azzurri che sono sembrati lontani dalla migliore condizione. L’episodio decisivo a fine primo tempo con il rigore più espulsione provocato da Babacar, anche con un uomo in più Gonzalez e compagni non hanno convinto e la pausa per la Pasqua arriva più che mai opportuna. Nelle file dei valdostani esordio amaro per Gianpiero Erbetta ex allenatore di Borgomanero e Verbania.

Il Novara non convince ma termina la prima frazione in vantaggio Marchionni propone il consueto 3-4-1-2 con Gonzalez dietro a Babacar e il rientrante Vuthaj, ha scontato il turno di squalifica anche Tentoni a centrocampo, seconda panchina di fila per Paglino. Azzurri vicino al vantaggio al 6’, Tentoni lavora un bel pallone sulla sinistra e serve Gonzalez che calcia alto da ottima posizione, risponde il Pontdonnaz con un colpo di testa di Zucchini alto sulla traversa. Il Novara dimostra di soffrire i valdostani, al 22’ ospiti pericolosi con Jeantet, attento Desjardins; dopo una fase di stanca il finale di tempo offre emozioni e il vantaggio azzurro, al 42’ Gonzalez di testa sfiora il palo, un minuto dopo Babacar sorprende la difesa avversaria e viene steso da Zucchini, rigore che Vuthaj trasforma spiazzando Cabras, il difensore ospite viene espulso e lascia i suoi in dieci uomini.

Tris Novara ma vince anche la Sanremese Nonostante la superiorità numerica non cambia il copione del match nella ripresa, il Novara nella prima parte di secondo tempo si fa vedere solo con un contropiede orchestrato da Gonzalez e non finalizzato da Babacar su assist di Vuthaj, al 25’ ancora il 2003 novarese manca la deviazione vincente su cross di Di Masi. Al 30’ secondo rigore per il Novara, Cason stende ingenuamente Vuthaj, dal dischetto il bomber azzurro mette in ghiaccio la partita battendo Mastrorillo subentrato a Cabras ad inizio ripresa. Nel finale c’è gloria per Vaccari che con un tap-in vincente fa il tris azzurro dopo una clamorosa traversa di Pereira.

NOVARA-PONTDONNAZ 3-0

Marcatori: 46’Vuthaj su rigore, 30’st Vuthaj su rigore, 48’st Vaccari.

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Bonaccorsi, Bergamelli, Agostinone; Pagliai (27’st Paglino), Vaccari, Tentoni (35’st Di Munno), Di Masi; Gonzalez (16’st Laaribi); Vuthaj (43’st Gyimah), Babacar (27’st Pereira). A disposizione: Raspa, Vimercati, Rocchetti, Pereira, Amoabeng. All. Marchionni

Pontdonnaz (4-4-2): Cabras (5’st Mastrorillo); Gulli, Vesi, Zucchini, Moussafi (23’st Sterrantino); Lugnani, Tassi, Mazzotti, De Cerchio (38’st Frugoli); Forcini (23’st Florio), Jeantet (1’st Cason). A disposizione: Cason, Melis, Maingonnat, Cateni, Gaeta.. All. Erbetta

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Note: Corner 2-1. Ammoniti Pereira per il Novara, Forcini per il Pontdonnaz. Espulso Zucchini al 45’ del primo tempo per fallo su chiara occasione da rete. Spettatori 2000ca.