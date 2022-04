Serie D/I: Gelbison k.o ad Acireale,primato a rischio. Suicidio Cavese

Le sfide incrociate in vetta alla classifica del girone I non hanno deluso le aspettative con due gare combattute.

La capolista Gelbison registra una battuta d'arresto che potrebbe costare tantissimo: l'Acireale vince lo scontro diretto grazie alla rete di Ricciardo e adesso è padrona del proprio destino. Tra le due squadre ci sono 8 punti di distacco ma i rossoblù hanno disputato 3 gare in più rispetto ai granata.

Pari amaro per Cavese e Lamezia che sono quasi tagliate fuori dalla corsa promozione. La Cavese va in vantaggio e poi si fa rimontare; pareggia a fine primo tempo e nella ripresa sbaglia l'impossibile graziando più volte il Lamezia. Le chance per le due squadre sono sempre più ridotte.

- LA CLASSIFICA AGGIORNATA -