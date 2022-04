Serie D, il Lavello espugna Bitonto Francavilla e Rotonda battute

Nella trentatreesima giornata di Serie D girone H è solo il Lavello a festeggiare in questo Giovedì Santo. La formazione di Zeman grazie a Ouattara espugna Bitonto e mette una firma importante sulla salvezza diretta. Il Francavilla e il Rotonda invece vengono battuti in casa. I sinnici cadono nel big match contro la capolista Cerignola che passa al Fittipaldi con Botta. Mentre i pollinei prendono cinque gol dal Nardò al Di Sanzo. Già nel primo tempo è 0-4 con doppio Cristaldi, Romeo e Puntoriere su rigore. Nella ripresa la doppietta di Ferreira non basta per riaprire il discorso e il pokerissimo lo realizza Cavaliere.