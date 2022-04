Cosenza-Benevento 1-0: Camporese condanna i giallorossi nel finale

Al Benevento non riesce l'aggancio al secondo posto dopo la sconfitta appena maturata al "San Vito-Marulla" contro il Cosenza: la rete decisiva dell'incontro è stata siglata dall'ex giallorosso Michele Camporese.

Mister Caserta presenta Viviani dal 1' in cabina di regia, al posto dello squalificato Calò, ed il brasiliano Farias sull'esterno mancino che sostituisce Insigne, aggregato al gruppo ma non nelle condizioni di scendere in campo. Bisoli, per il Cosenza, schiera Larrivey e Caso come coppia d'attacco con Di Pardo e Gerbo sugli esterni.

La prima azione degna di nota del match è di marca giallorossa e arriva al 6': Farias va al tiro con l'interno del destro dalla "lunetta", palla centrale, Matosevic non ha problemi e blocca a terra. La replica del Cosenza al 12' è affidata a Carraro che ci prova con un tiro al volo dal limite che Paleari respinge corto, sulla sfera arriva Caso ma il portiere del Benevento riesce ad intercettare il tentativo di servizio al centro per Larrivey. Al 25' il Benevento spreca una grossa occasione per passare in vantaggio: Viviani serve Farias sul filo del fuorigioco ma il brasiliano, solo davanti a Matosevic, manda incredibilmente alto. Al 40' bella azione di Farias sulla sinistra, il brasiliano serve Forte che si porta la palla sul sinistro e calcia ma manda alto. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Il secondo tempo comincia con il Benevento in attacco: dopo soli 3' ci prova Acampora con un sinistro dal limite dell'area piccola ma il diagonale del centrocampista giallorosso termina sul fondo. Al 52' è il Cosenza a sprecare un contropiede in situazione di due contro due con Caso che, entrato in area, calcia sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte i giallorossi ci provano con un tiro di Improta che, deviato da Vaisanen, impegna Matosevic in un intervento in due tempi. La gara si mantiene su ritmi alti e al 62' la Strega è ancora pericolosa: Letizia sfonda a sinistra e mette al centro un tiro-cross che Matosevic respinge con i piedi. All'80' gli ospiti sono ancora pericolosi sull'out mancino: questa volta è Acampora ad entrare in area e calciare sul primo palo ma Matosevic copre bene e devia in corner. All'87' i padroni di casa allenati da Bisoli passano in vantaggio: angolo dalla destra calciato da Florenzi, palla in area, Camporese, ex della partita, stacca più di tutti e batte Paleari. Il signor Sozza, arbitro dell'incontro, concede 4' di recupero. Al 91' Benevento vicino al pareggio: sinistro di Brignola dal vertice destro dell'area cosentina, Matosevic è battuto ma la palla sbatte sulla traversa. Al triplice fischio, dunque, il Cosenza batte il Benevento 1-0 e incamera tre punti importanti nella corsa alla salvezza.

