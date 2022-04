Pordenone. Tedino: "Lecce, Monza e Benevento superiori alle altre"

Il tecnico del Pordenone, Bruno Tedino, prossimo avversario del Benevento, ha parlato in conferenza stampa del match con i giallorossi, che potrebbe portare alla matematica retrocessione in Serie C, e del finale di stagione dei "ramarri". Queste le parole dell'allenatore dei neroverdi:

"Il Benevento deve fare il suo percorso e noi il nostro, ognuno con le proprie motivazioni ed obiettivi. Abbiamo commesso errori ma abbiamo anche dimostrato di avere dignità e testa sulle spalle.

Le prestazioni le determiniamo noi quindi la colpa è nostra. Nel 90% dei casi la prestazione c'è stata sempre ma non sono state sufficienti a compiere un'impresa che, dal punto di vista del gioco, pareva possibile.

Ad Ascoli abbiamo fatto una gara chiusa, nella quale siamo stati migliori nella fase di non possesso che in quella di possesso. Ad Alessandria, invece, in una gara fondamentale, non abbiamo fatto bene nessuna delle due fasi. Avevamo tanti problemi ma questo non deve essere un alibi.

Lecce, Monza e Benevento, senza nulla togliere alle altre, hanno qualcosa in più sia sul piano della qualità che su quello del palleggio. Dovremo fare una gara carica di agonismo e giocare con grande decisione".