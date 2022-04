Serie C, il Potenza con un punto è salvo Colpo play-off per il Picerno

Alla vigilia di Pasqua chiudono in bellezza la penultima giornata di campionato Potenza e Picerno. Alla squadra del capoluogo di regione bastava un punto per salvarsi ed è arrivato. Costa Ferreira ha sbloccato la gara al 16' e la Juve Stabia ha impattato a 6' dalla fine con Della Pietra. I melandrini invece sono passati sul campo della Paganese al quinto minuto di recupero. La formazione di Colucci aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con Senesi al 37' (era entrato al 29' per l'infortunio di Dio) e Reginaldo al 42'. Però la Paganese era riuscita prima ad accorciare al 49' con Gudagni e poi a tre minuti dalla fine con Iannone. Poi al 95' il gol partita di Parigi che ha consentito ai picernesi di restare in zona play-off.