Benevento. I convocati per il Pordenone: out Insigne, torna Lapadula

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Fabio Caserta ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 18 aprile, ore 15:00, presso lo stadio "G. Teghil" di Lignano Sabbiadoro, contro il Pordenone. Nell'elenco non figura Insigne, partito alla volta di Cosenza solo per onor di firma e risparmiato per la trasferta sul campo dei neroverdi, mentre c'è Lapadula, che ha recuperato dal problema alla caviglia. Assente anche, oltre all'infortunato Glik, anche Vogliacco.

Questo l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 16 Improta Riccardo, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolò, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andès, 24 Viviani Mattia.