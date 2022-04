Pordenone-Benevento 1-4: doppiette di Moncini e Farias, neroverdi in C

Il Benevento fa un sol boccone del Pordenone e, con la vittoria maturata al "Teghil" di Lignano Sabbiadoro per 4-1, spedisce i neroverdi di mister Tedino in Serie C con tre giornate di anticipo.

Mister Caserta applica, per la prima volta in stagione, un profondo turnover: complice l'assenza di Vogliacco, la coppia centrale è formata da Barba e Pastina; in mediana c'è Petriccione dal 1' con Acampora e Viviani; la linea offensiva vede Moncini punta centrale e Farias e Tello sugli esterni. 4-3-3- anche per mister Tedino con il trio offensivo composto da Butic, Cambiaghi e Candellone; assenti Vokic e Di Serio, calciatori che vestono la casacca dei "ramarri" in prestito dalla società giallorossa.

Pronti-via e il Benevento passa in vantaggio: azione di Farias sulla sinistra, serie di finte del brasiliano che si libera di El Kaouakibi e crossa sul secondo palo dove Moncini, lasciato colpevolmente solo dalla difesa di casa, mette in rete di testa. La replica del Pordenone, che resterà anche l'unica vera azione offensiva dei padroni di casa nel primo tempo, è immediata: Butic va al tiro da distanza ravvicinata ma Paleari respinge. Al 7' il Benevento va vicino al raddoppio: Tello serve Letizia sulla corsa, il capitano giallorosso arriva sul fondo e la mette rasoterra al centro per Moncini che manca di un soffio la porta mettendo sull'esterno della rete. L'appuntamento con il secondo gol e con la doppietta personale per Moncini è solo rimandato al 18': palla di Acampora per l'ex Cittadella e Spal che se la porta sul destro con un bel gesto tecnico e buca di nuovo Bindi. I giallorossi hanno saldamente in mano le redini del gioco e sfiorano il terzo gol al 22': Farias salta anche Bindi ma perde il tempo per calciare a rete, serve Tello il cui tiro viene respinto dal portiere neroverde sui piedi di Moncini che prova il tacco ma senza fortuna. Passano altri 2' e Tello si "beve" mezza difesa del Pordenone e calcia col sinistro: la palla sibila vicinissima al palo alla destra di Bindi e si perde sul fondo. I giallorossi controllano agevolmente gli avversari e la prima frazione si chiude sullo 0-2.

La ripresa si apre con il Pordenone che prova una sortita offensiva: Perri serve in area Candellone che colpisce debolmente di testa e Paleari non ha problemi a bloccare. Al 67' il Benevento mette in ghiaccio il risultato: azione di rimessa portata da Tello che serve Farias, il brasiliano si porta la palla sul destro e batte Bindi con un tiro a giro sul secondo palo. Il brasiliano è in gran spolvero e 5' dopo sigla la sua prima doppietta con la casacca del Benevento: l'azione è una fotocopia della precedente, con Forte, entrato al posto di Moncini, a portar palla e a servire Farias che supera l'estremo difensore neroverde con un rasoterra sul secondo palo. All'86' il Pordenone rende meno amara la sconfitta siglando la rete della bandiera: lancio di Lovisa in profondità per Gavazzi che aggancia in area e serve all'indietro per l'accorrente Cambiaghi che batte Paleari sul primo palo con una precisa rasoiata. Al triplice fischio dell'arbitro Camplone, il Benevento supera il Pordenone per 4-1: per i neroverdi si aprono le porte della retrocessione, i giallorossi continuano la corsa nelle posizioni di vertice della classifica.

