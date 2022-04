Benevento. Letizia: "Nelle prossime tre partite in ballo la stagione"

Al termine del match vinto dal Benevento per 4-1 sul campo del Pordenone, il capitano dei giallorossi, Gaetano Letizia, ha così commentato la prestazione messa in campo ed il rush finale che attende la sua squadra:

"Bella vittoria quella di oggi contro una squadra che voleva comunque dimostrare di valere la categoria. Cosenza ce la siamo lasciata alle spalle e c'era voglia di ripartire. Ora testa alle prossime tre partite che decideranno il campionato.

Abbiamo una rosa ampia e il mister può permettersi scelte anche a gara in corsa che non abbassano il livello della squadra. Siamo felici di aver ripreso la corsa.

Spero che nelle prossime due partite in casa il pubblico ci dia una mano perché ne abbiamo bisogno noi come squadra e Benevento come città.

Il calcio è fatto di alti e bassi. Peccato perdere a Cosenza perché la partita era importante. Oggi abbiamo avuto carattere e abbiamo preso i punti di cui avevamo bisogno.

Talia e Pastina si impegnano molto e ascoltano noi più "anziani" in allenamento. Spero che mettano sempre la stessa attenzione e che migliorino ancora".