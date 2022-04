Benevento. Caserta: "Abbiamo dimostrato di avere una rosa importante"

Mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha così commentato la vittoria della sua squadra sul campo del Pordenone:

"A Cosenza non abbiamo giocato male ma non era facile ripartire dopo una sconfitta così. Il Pordenone non aveva nulla da perdere anche se il risultato non deve far pensare che sia stato facile. I miei ragazzi l'hanno messa subito in discesa segnano nei primi minuti.

La nostra rosa è importante e lo dimostra costantemente. Abbiamo calciatori forti in ogni reparto, partono in undici dall'inizio ma chi entra da sempre il massimo. Sono felice per Pastina che ha giocato poco non per demeriti ma perché ha davanti calciatori più esperti dai quali può imparare tanto. Foulon per me è un titolare e mi fa piacere per Farias che sta entrando in condizione e ha ritrovato il gol, che per un attaccante non mai cosa da poco.

Non dobbiamo guardare in casa degli altri ma pensare solo a noi stessi. Oggi siamo partiti bene costruendo tante occasioni e avremmo anche potuto chiuderla prima: sotto questo aspetto possiamo ancora migliorare.

Petriccione, come gli altri, si è fatto trovare pronto. La prestazione di tutti mi è piaciuta anche sotto il piano della convinzione. Ora possiamo lavorare una intera settimana recuperando anche calciatori oggi assenti. Per il rush finale servirà l'apporto di tutti.

Vogliacco aveva avuto, già col Cosenza, un problema a causa di una botta al tallone e aveva stretto i denti. Spero di recuperarlo in settimana".