Benevento. Foulon: "Spero di vedere lo stadio pieno contro la Ternana"

Daam Foulon, terzino belga del Benevento, ha ritrovato oggi il posto da titolare nella gara contro il Pordenone rendendosi protagonista di una buona prestazione. Queste le sue parole nel post-gara:

"Abbiamo ancora la possibilità di giocarci le nostre possibilità di promozione: oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto.

Purtroppo, a causa di un fastidio, sono stato fuori ma l'importante è che la squadra faccia bene. Quando il mister mi chiama io sono sempre pronto.

Dobbiamo vincere tutte le gare che restano e poi vedremo che avranno fatto le altre.

Il primo anno in Italia per un giovane non è semplice, il gioco è diverso rispetto al Belgio e io mi sono impegnato per fare bene. Spero di migliorare sempre di più.

Con la Ternana mi piacerebbe vedere lo stadio pieno. Ora dobbiamo recuperare energie e poi pensare subito al prossimo match".