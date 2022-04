Serie B. Gli squalificati dopo la 35a: appiedati in 17 per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 19 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. TERNANA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS, per il comportamento tenuto, al termine della gara, del presidente dott. Stefano Bandecchi, nei confronti del Direttore di gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MATTIELLO Federico (Alessandria): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DE LUCA Manuel (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIONE Bruno (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIANCHI Nicolo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DI PARDO Alessandro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FLORENZI Aldo (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

GIACOMELLI Stefano (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOUTSOUPIAS Ilias (Ternana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LARANGEIRA Danilo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MATOS SANTOS PINTO Ryder (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PADELLA Emanuele (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROHDEN Marcus Christer (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOURE Idrissa (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAISANEN Sauli Aapo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LISI Francesco (Perugia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BOGDAN Luka (Ternana)

CORAZZA Simone (Alessandria)

ELIA Salvatore (Benevento)

SALVI Alessandro (Ascoli)

RIVAS VINDEL Rigoberto Manuel (Reggina)