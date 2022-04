Benevento-Ternana e Benevento-Spal: vendita congiunta con lo sconto

Il Benevento Calcio, per le due prossime gare casalinghe (Benevento-Ternana in programma lunedì 25 aprile ore 18, e Benevento-Spal in programma il 6 maggio) promuove l’acquisto in un'unica soluzione dei due tagliandi d'ingresso allo stadio “Ciro Vigorito”.

In particolare, gli interessati potranno acquistare in maniera congiunta, ed a un prezzo agevolato, i ticket per le ultime due sfide casalinghe di campionato. I tagliandi saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 20 aprile 2022, e fino alle ore 23:59 di domenica 24 aprile 2022.

Inoltre sempre a partire dalle ore 14 di mercoledì 20 aprile 2022 e fino alle ore 18:00 (inizio gara) di lunedì 25 aprile 2022 sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate saranno disponibili i ticket per il match Benevento-Ternana in programma lunedì 25 aprile alle ore 18.

Prosegue l'iniziativa dedicata ai tifosi giallorossi residenti in provincia, ai quali saranno messi a disposizione dei tagliandi con prezzo agevolato.

I ticket d'ingresso saranno disponibili solo ed esclusivamente presso i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito e presso le ricevitorie autorizzate, previa esibizione di autocertificazione di residenza e documento di riconoscimento in corso di validità.

La società, inoltre, precisa che a seguito dei lavori posti in essere dal Comune di Benevento nel settore tribuna coperta, i prezzi dei tagliandi (tariffa "INTERO") delle file interessate subiranno delle variazioni.

Nello specifico le file interessate della tribuna laterale coperta saranno messe in vendita allo stesso prezzo della tribuna scoperta, mentre le file interessate della tribuna centrale saranno messe in vendita ad un prezzo ridotto del 50% rispetto al prezzo previsto.

Si informa, inoltre, che i tagliandi di tribuna laterale e centrale con prezzo ridotto saranno disponibili al pubblico a partire da mercoledì 20 e fino a domenica 24 aprile solo ed esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

DI SEGUITO I PREZZI PER LA VENDITA CONGIUNTA (I PREZZI COMPRENDONO I TICKET D'INGRESSO PER ENTRAMBE LE GARE):

SETTORE INTERO UNDER14 PROVINCIA CURVA SUD 19€ 9€ 16€ CURVA NORD 19€ 9€ 16€ DISTINTI 24€ 12€ 20€ TRIBUNA INFERIORE 27€ 15€ 22€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 27€ 15€ 22€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 41€ 20€ 33€ TRIBUNA CENTRALE 97€ 41€ 78€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA

DI SEGUITO I PREZZI PER BENEVENTO VS TERNANA:

SETTORE INTERO UNDER14 PROVINCIA CURVA SUD 14€ 7€ 12€ CURVA NORD 14€ 7€ 12€ DISTINTI 18€ 9€ 15€ TRIBUNA INFERIORE 20€ 11€ 16€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 20€ 11€ 16€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 30€ 15€ 24€ TRIBUNA CENTRALE 70€ 30€ 56€ SETTORE OSPITI 14€ 7€

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA

#ÈTEMPODICRESCEREINSIEME

Prosegue l'iniziativa rivolta a tutti i lavoratori che tuttora operano all'interno delle aziende sannite associate a Confindustria e a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia e della città di Benevento che potranno usufruire di una tariffa speciale (2€).

Per tutte le info rivolgersi a Confindustria Benevento e/o al proprio istituto scolastico.

PROMO ASD

Si informa che le associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) che invieranno preventiva richiesta potranno acquistare i tagliandi del settore distinti ad un prezzo simbolico di 2 euro a tesserato.

Per partecipare all’evento le associazioni interessate, attraverso il proprio legale rappresentante, dovranno inviare la richiesta esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo accrediti@beneventocalcio.club entro e non oltre le ore 18 di venerdì 22 aprile 2022 . Ulteriori informazioni verranno rilasciate a mezzo mail in risposta alla richiesta di adesione all'iniziativa.

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti da mercoledì 20 aprile a domenica 24 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

NB: mercoledì 20 aprile i botteghini saranno aperti solo in orario pomeridiano e si ricorda che il giorno gara i botteghini rimarranno chiusi.