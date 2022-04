Serie B. Due punti di penalità per la Reggina: la nuova classifica

Il Tribunale Federale ha comminato due punti di penalizzazione alla Reggina a causa del deferimento per il mancato pagamento delle ritenute Irpef sui pagamenti effettuati ai tesserati nel periodo che va da marzo ad ottobre 2021 e per il mancato versamento dei contributi INPS sugli emolumenti dei tesserati per il periodo che va da luglio ad ottobre 2021. Inoltre la società calabrese non ha comunicato alla CO.VI.SO.C. l'avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi precedentemente indicati.

La Reggina ha ora 45 punti in classifica il che non comporta un cambiamento di posizione in classifica ma solo l'aggancio da parte del Parma che ha gli stessi punti. Gli amaranto restano comunque matematicamente salvi a 3 gare dalla fine ma la stessa matematica li condanna a non poter accedere alla griglia play-off.

LA NUOVA CLASSIFICA