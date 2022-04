Picerno-Taranto, dalla gara di D a Robilotta: c'è sempre Villa d'Agri

Con i lavori che hanno interessato il Curcio per due anni, il Picerno fu costretto a cercare un nuovo campo per esordire in Serie D. L'Amministrazione Comunale di Marsicovetere si mise subito a disposizione per la concessione del "Francesco Sanchirico" di Villa d'Agri e l'esordio dei melandrini avvenne il 26 settembre 2020 contro il Taranto, squadra con la quale lottò fino all'ultima giornata di campionato per la vittoria finale. Questa volta l'ultimo atto della stagione per la squadra di Colucci si conclude ancora contro gli jonici nello stadio amico che evoca dolci ricordi: il 18 aprile 2019 con promozione in Serie C. Questa volta il discorso è diverso: il Taranto è già salvo, ma il Picerno deve conqusitare i play-off per aggiudicarsi un posto in zona play-off. La designazione del quarto uomo è ricaduta su Cristian Robilotta sezione di Sala Consilina, ma con origini di Villa d'Agri, che debuttò in questo ruolo nella scorsa stagione in Lega Pro il 4 ottobre 2020 in Bari-Teramo.