Benevento. Con la Ternana due assenze, due dubbi e quattro diffidati

Il Benevento di mister Caserta, dopo la giornata di riposo goduta ieri, riprende quest'oggi la preparazione per il match di lunedì 25 aprile contro la Ternana in programma al "Vigorito" con fischio di inizio alle ore 18.

Il tecnico dei giallorossi dovrà fare a meno di due elementi della rosa: il polacco Glik, che potrebbe recuperare solo in vista di eventuali play-off, e l'italo-peruviano Lapadula. Per quest'ultimo resta da capire se l'assenza sia dovuta al protrarsi dell'infortunio che aveva accusato al rientro della nazionale o se vi sia stata una nuova rottura con lo spogliatoio e, quindi, con il club.

In dubbio contro la compagine guidata da mister Lucarelli sono Vogliacco ed Insigne: entrambe assenti contro il Pordenone, il loro utilizzo è da valutare in vista di lunedì; molto dipenderà da se e quanto riusciranno ad allenarsi con i compagni.

Un ulteriore fattore che mister Caserta dovrà tenere in conto nello stilare l'undici titolare che sfiderà gli umbri è quello legato ai calciatori in diffida e che, quindi, sarebbero squalificati al ricevimento di un ulteriore cartellino giallo. L'elenco comprende Letizia, Barba, Improta ed Elia. I maggiori problemi li creerebbe Barba visto che i centrali giallorossi sono ridotti pressoché all'osso stante, come già detto, l'assenza di Glik e le condizioni fisiche non ottimali di Vogliacco. Nel match contro il Pordenone il giovane Pastina si è comportato bene ma in vista di gare delicate come quelle che attendono la Strega sarebbe meglio avere a disposizione i calciatori con maggiore esperienza.