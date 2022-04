Serie D, nei recuperi il Lavello impatta 3-3 Il Rotonda battuto 2-1

Nei recuperi odierni di Serie D girone H il Lavello strappa un punto d'oro in chiave salvezza, mentre il Rotonda perde lo scontro permanenza. Al Pisicchio Nardo in vantaggio con Puntoriere e pari di Ouattara, prima che i salentini chiudessero il primo tempo in vantaggio con Mancarella e triplicassero nella ripresa ancora con Puntoriere. Poi ci pensa Tapia con una doppietta a salvare gli ofantini dalla sconfitta. Invece i lupi del Pollino passano in vantaggio a Nola con Corado, ma i padroni di casa riescono a ribaltare il punteggio con Coratella e Forse