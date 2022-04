Frambusto-Stoppini, nel Vco la Coppa è del Gravellona!

E' sfida infinita quest'anno tra Gravellona San Pietro e Dinamo Bagnella che, oltre a contendersi il passaggio in Prima categoria dominando il girone A di Seconda, si sono ritrovate all'atto finale del raggruppamento del Vco di Coppa 2ª e 3ª categoria, per aggiudicarsi il primo trofeo intitolato alla memoria di Ruggero Baraggia, ex delegato provinciale scomparso giusto un anno fa, e qualificarsi per la fase regionale della competizione che si svolgerà al termine dei campionati.

E come successo nella sfida di andata in campionato (la gara di ritorno sarà l'ultima e dirà con tutta probabilità l'ultima parola sulla promozione) ad imporsi sul sintetico del "Galli" di Baveno sono stati i tocensi di Daniele Agostini che, con un gol per tempo, hanno strappato il trofeo dalle mani degli avversari iscrivendosi al ruolo di vera e propria "bestia nera" per i cusiani che dovranno affidarsi all'ultima sfida per centrare quello che è il vero obiettivo stagionale in casa Bagnella, ossia il passaggio di categoria.

E' toccato a Ivan Frambusto, omegnese doc e frutto del vivaio rossonero, aprire le marcature nella prima frazione (35') con una stoccata su punizione che non ha lasciato scampo a Cavadini, ingannato da un pallone filtrato tra un nugolo di gambe senza che nessuno riuscisse a toccare la sfera, in capo ad un primo tempo combattuto con occasioni su entrambi i fronti. Ancora più rocambolesco il raddoppio arrivato in avvio di ripresa (5'), con Stoppini che devia leggermente di testa la solita punizione calciato con potenza da Frambusto, che si regala così una serata da protagonista con un gol e un assist; troppo flebile la reazione della Dinamo Bagnella che anzi rischia ancora di capitolare nella ripresa a giochi quasi decisi.

Per gli omegnesi la Coppa sta diventando un vero e proprio taboo, giunti alla terza finale senza essere mai riusciti a prevalere: nel 2019 fu il Virtus Villadossola, poi finale ma sconfitto anche nella fase regionale, ad imporsi conquistando il trofeo poi nel 2020, con la finale già fissata con la Voluntas Suna, fu la pandemia ad annullare tutto come nella stagione successiva, con la Dinamo Bagnella già vincitrice del proprio raggruppamento.

DINAMO BAGNELLA-GRAVELLONA SAN PIETRO 0-2

Reti: 35' Frambusto; 5'st Stoppini.

Dinamo Bagnella: Cavadini, J. Pingitore, Madeo, Jackson Pereira, Job, Mora, Giusto, A. Erbetta, N. Erbetta, Brunetti, Scavazza. A disposizione: Sista, Umeroski, Marchesa Grandi, Ait Hammo, Talato, Collaro, Scalabrini. All. Gherardini.

Gravellona San Pietro: Curioni, Martinetti, Frambusto, Stoppini, Ferro, Rondinella, Sghedoni, Pieri, Gherardini, Bionda, Caretti. A disposizione: Amodei, Azzini, Fioretti, M. Pingitore, Calderoni, Dervishi, Foti, Innocenzi, Lilla. All. Agostini.

Il cammino di Coppa Seconda e Terza categoria, fino alla finale del Vco